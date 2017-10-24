новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусский космический конгресс откроется 24 октября в Минске

24.10.2017 - 10:03

Новости Беларуси. В Минске 24 октября откроется Белорусский космический конгресс. Обсудить, как использовать космическое пространство в мирных целях соберутся сотни отечественных специалистов, а также зарубежные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2012 года наша страна участвует в космической программе. Уже более 5 лет белорусский спутник исследует из космоса поверхность земли.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Мероприятие такого масштаба международного – это площадка для встреч, для обмена мнениями, для того чтобы заявить о своих результатах, послушать с чем коллеги, партнеры, конкуренты. Возможность обсудить перспективы и новые тенденции.

Белорусский форум является своеобразной репетицией перед Международным космическим конгрессом. Он пройдет в следующем году в Минске. Событие соберет астронавтов и летчиков-космонавтов практически со всех уголков земного шара.

Белорусский космический конгресс откроется 24 октября в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: кадр из видео NASA Johnson
Видеофакт: астронавты МКС показали вращение спиннера в невесомости
Фото: ascensionflights.com
Идеальное окончание достойно прожитой жизни: в Великобритании с ноября будут доступны похороны в космосе
Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?
Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?
Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах
Мощная магнитная буря ожидается 13-14 октября: как она скажется на людях и электронных устройствах
В Беларуси в ночь с 9 на 10 октября можно увидеть звездопад
В Беларуси в ночь с 9 на 10 октября можно увидеть звездопад
Ровно 60 лет назад на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли
Ровно 60 лет назад на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли
Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле
Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле
Астероид размером с автобус приблизился к Земле 2 октября
Все новости по теме Космос
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru