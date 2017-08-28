Белорусский Ми-26 возвращается домой после тушения пожара в Боржомском ущелье

Новости Беларуси. Вертолет авиации МЧС возвращается в Беларусь из Грузии. Им на лесной пожар сброшено почти 1000 тонн воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 августа наша команда спасателей покинула район Боржоми, где бушевала огненная стихия, и направилась в аэропорт города Кутаиси. Здесь борт подготовят к перелету на родину.

Помощь самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26 потребовалась для тушения крупного пожара.

На борьбу с ним ушла неделя. В район природной стихии белорусских спасателей снарядили по поручению нашего Президента. Руководство Грузии высказало слова благодарности Республике Беларусь за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации.