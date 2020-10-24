Белорусский народ не делится на своих и чужих. О чём говорили участники автопробега 24 октября?
Новости Беларуси. От Минска до Могилева. В очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единомышленники собрались 24 октября с друзьями и даже целыми семьями. Смиловичи, Червень, Березино, Белыничи и Могилев. Отправляться в путь под одним флагом и в одной колонне стало доброй традицией.
Анна Куртасова и Юлия Мычка присоединились к автомарафону.
Мы вместе, мы сила. Наша сила в единстве, и мы победим.
На часах 9 утра. Пасмурное и дождливое субботнее утро. Но, несмотря на непогоду, оно вновь собрало тех, кто не прочь встретиться вместе и преодолеть сотни километров. И все с одной целью – сохранить мир и спокойствие в стране. С музыкой, государственной символикой и хорошим настроением сегодня белорусы дали старт новому маршруту – от Минска до Могилева. Всего 200 километров. Именно такие традиционные встречи помогают им найти не просто единомышленников, но и близких по духу друзей.
Хочется, чтобы всегда были события, на которые мы могли собраться, потому что в целом мы дружный достаточно народ. И когда встречаешь единомышленников, вообще эмоциональный подъем испытываешь.
Разделить общие идеи автолюбители приходят большими компаниями. Анастасия Ковалевская в патриотическом пробеге участвует уже не первый раз. Очередные выходные проводит с младшей сестрой Марией и малышкой Арианой. Молодая мама точно знает, что любовь к родине нужно прививать с ранних лет.
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Мне очень интересно, приятно, что так много людей.
Анна Куртасова, корреспондент:
Очередное субботнее утро – автопробег собрал единомышленников. Остается все меньше населенных пунктов, куда бы ни заглянули участники патриотической акции на колесах. Позади Брест, Александрия, Витебск. А впереди курс на Могилев.
Эстафету мира и добра подхватывают и малые города. От Смиловичей до Червеня, затем до Березино и Белынычей – прямиком к Могилеву. Путь неблизкий, но, кажется, Минск и восточная столица никогда не были так близко друг от друга. По дороге колонна пополнялась автомобилями. Участникам автопробега важно выразить, что белорусский народ не делится на своих и чужих. В то время, как некоторые пытаются это опровергнуть, создавая неожиданные препятствия на пути.
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Финальная точка на карте маршрута – восточная столица Беларуси. Могилевчане вышли на улицы под зонтиками, чтобы поприветствовать единомышленников. В Могилеве прошла небольшая экскурсия. Первая точка маршрута – парк Подниколье. Здесь для участников автопробега – горячий чай и солдатская каша. На лестнице парка люди развернули главный символ марафона – белорусский флаг.
А после колонна людей отправилась на площадь Славы, где возложили цветы к Вечному огню. Их память почтили минутой молчания. Помимо экскурсий по музеям города, участники автопробега посетили мемориальный комплекс «Буйничское поле».
Позади – полстраны. А впереди еще не один населенный пункт, куда двинутся мирные белорусы.
«Я реально голосовала за Лукашенко. Я есть, не надо говорить, что нас нет». Пять рассказов участников автопробега
Новости Беларуси. От Минска до Могилева. 24 октября в очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финальная точка на карте маршрута – восточная столица Беларуси. Могилевчане вышли на улицы под зонтиками, чтобы поприветствовать единомышленников.
Инна Токарева, жительница Могилева:
Я не смогла не показать свою гражданскую позицию. И я реально голосовала за Лукашенко. И я есть. Не надо говорить, что нас нет. Нас много, и я есть. Пусть даже дождь, он мне не помеха, я готова выйти даже в дождь.
К колонне присоединилось еще около 70 машин. В город на Днепре приехали также большими семьями, где сразу несколько поколений готовы выразить преданность своей стране.
Семья Михно из Минска на этот раз взяла с собой бабушку. Наталья Владимировна под большим впечатлением.
Я попробовала первый раз приехать с ними. Они часто ездят. Я попробовала первый раз. Такая погода получилась, но я все равно довольна, что приехала с ними.
Анна Михно, участница автопробега:
Я вот еду с флагом, как флагоносец. Меня берет гордость за то, что я держу этот флаг, а не бело-красно-белый. За сплоченность!
В Могилеве прошла небольшая экскурсия. Первая точка маршрута – парк Подниколье. Здесь для участников автопробега горячий чай и солдатская каша, возможность перевести дух после долгой дороги, покормить детей и пообщаться с друзьями. Многие лица хорошо знакомы.
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Марина Гоман, участница автопробега:
Пришла с работы, после ночной смены. Не спавши сутки, я все равно поехала. Несмотря на свою усталость, я все равно сделала это и поехала, потому что я действительно хочу быть со страной, со своим народом.
Андрей Крючковский, участник автопробега:
Первый пробег – мы с детьми гуляли в парке Челюскинцев, выезжая из парковки, увидели колонну. Это был самый первый автопробег вместе с мотоциклистами. И выезжая из парковки (у нас в машине вот этот флаг), достали его.
– В окно я достала, да, и нас пропустили в колонну, взяли.
– Нас впустили в колонну, и мы доехали до конечной точки и прочувствовали этот дух единства.