новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусский парламент ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

27.10.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ратифицирован 27 октября в верхней палате белорусского парламента. Документ базируется на передовых таможенных практиках и законодательно закрепляет перевод системы таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности в союзе с бумажных носителей на электронные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит значительно сэкономить ресурсы бизнеса, ускорить прохождение таможенных процедур, а также фактически нивелирует человеческий фактор при принятии решений на всех этапах – от регистрации декларации до выпуска товаров.

Сергей Рахманинов, председатель потоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Очень важно, что просматривается в этом комплексе законопроектов единая стратегия, которая связана с укреплением позиции Беларуси на международной арене в политическом плане, расширение экономического сотрудничества и учет прав наших граждан. Поскольку мы сейчас активно вовлечены в глобальную систему взаимодействия и наши люди сейчас присутствуют везде, поэтому в некоторых законопроектах, которые представлены, как раз обеспечивается защита прав граждан Беларуси за пределами Беларуси.

После ратификации Таможенного кодекса Беларуси предстоит в течение двух лет привести в соответствие с ним свое законодательство. Кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией уведомлений о ратификации договора от всех пяти стран-участниц.

Белорусский парламент ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС
Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС
Бизнес высоко оценил: какие возможности дает новый Таможенный кодекс ЕАЭС
Бизнес высоко оценил: какие возможности дает новый Таможенный кодекс ЕАЭС
Развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства: что обсуждали на встрече премьеров стран ЕАЭС
Развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства: что обсуждали на встрече премьеров стран ЕАЭС
Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России
Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России
«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке
«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке
Саммит ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили президенты
Саммит ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили президенты
«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС
«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС
Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза
Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: важно формировать общий электроэнергетический рынок внутри союза
Все новости по теме ЕврАзЭС
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru