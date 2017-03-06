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Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов завоевал бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении

06.03.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении пополнил белорусскую копилку бронзовой медалью. Ее завоевал наш прыгун в высоту Павел Селиверстов. В финале он с первой попытки преодолел планки, установленные на отметках 2.23 и 2.27. А вот высоту 2 метра 30 сантиметров взять уже не смог, хотя в последней из трех попыток был к этому близок.

Золото в итоге досталось поляку Сильвестру Беднарэку, а серебро увезет в Британию ее представитель Робби Грабарз.

Что касается награды Селиверстова, то она стала третьей для белорусской команды на турнире в Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов завоевал бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении

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