новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусский союз юристов рассматривает предложения по упрощению ведения бизнеса

02.06.2017 - 19:37

Новости Беларуси. Более полутысячи предложений по упрощению ведения бизнеса в Беларуси поступило на национальный правовой портал. Сейчас эксперты тщательно изучают каждую инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле законопроект был вынесен на общественное обсуждение. Много предложений поступило непосредственно от правоведов.

Эту тему затронули и на съезде Белорусского союза юристов, который возглавил заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель Белорусского республиканского союза юристов:
Это один из элементов получения обратной связи от населения. То есть опубликовали проект, люди почитали и высказывались о каких-то недостатках, что надо добавить, что совершенствовать. Обсуждение закончено, сегодня правительство уже занимается подготовкой пакета нормативно-правовых актов. Я думаю, что они в скором времени будут внесены на рассмотрение Президенту.

Чтобы усовершенствовать законодательство в этой сфере, создали специальную рабочую группу. Это и юристы, и бизнесмены, и представители соответствующих ведомств. Законопроект предусматривает значительные послабления для предпринимателей. К примеру, мораторий на проверки. Кроме того, до минимума упростили процедуру регистрации бизнеса.

Белорусский союз юристов рассматривает предложения по упрощению ведения бизнеса

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском
Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском
Александр Лукашенко 22 мая встретился с главой Администрации Президента Натальей Кочановой
Александр Лукашенко 22 мая встретился с главой Администрации Президента Натальей Кочановой
«Туристическую отрасль хотите развивать? Уберите страховки для иностранцев, которые они платят в аэропорту»
«Заменить саморегулированием, чтобы бизнес сам друг за другом смотрел». Нужны ли госпроверки?
«Открыть кафешку будет, вообще, легко»
Бизнес в Беларуси – как упростить условия: «Открытый разговор»
В Бресте проходит международный бизнес-форум
Для привлечение новых зарубежных партнеров и инвесторов. В Бресте проходит международный бизнес-форум
«Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП»
«Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП»
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru