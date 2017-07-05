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Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял 23-ю позицию в супервеломногодневке «Тур де Франс»

05.07.2017 - 16:18

Новости Беларуси. Набирает обороты супервеломногодневка «Тур де Франс». 4 июля состоялся 4-й ее этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Самым быстрым оказался француз Арно Демар из команды «ФДЖ». Наш Василий Кириенко, представляющий «Скай» и показавший третье время на стартовом этапе, сейчас в итоговом протоколе расположился на 23-й позиции. Отставание от лидера составило 53 секунды.

В генеральной классификации вне конкуренции Герант Томас. Василий Кириенко уступает ему 1 минуту 42 секунды и занимает 55-ю позицию.

Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял 23-ю позицию в супервеломногодневке «Тур де Франс»

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