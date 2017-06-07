Белорусско-африканский форум: в Гану, Зимбабве и Южный Судан в июле 2017 года отправится белорусская техника

Новости Беларуси. Тем временем первая белорусская техника по кредитной линии Африканского экспортно-импортного банка отправится в Гану, Зимбабве и Южный Судан уже в этом июле. Об этом стало известно 7 июня на белорусско-африканском экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в Минске около сотни бизнесменов, фермеров и банкиров из этого жаркого континента. Помимо сельского хозяйства они заинтересованы в сотрудничестве в сферах медицины и образования. Кроме этого, сегодня белорусский Банк развития и Африканский экспортно-импортный банк подписали рамочное соглашение на сумму в 150 миллионов долларов. Именно эти средства будут потрачены на закупку наших экспортных товаров и технологий. Причем в белорусском банке готовы рассмотреть увеличение лимитов.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Надо понимать, что сегодня мы говорим о традиционных наших экспортерах, которые у всех на слуху. Это 4-5 промышленных предприятий. Вместе с тем мы смогли убедиться сегодня, что Африка – это очень быстрорастущая экономика. И в Африке есть потребность в продукции наших других предприятий. Целый ряд предприятий после открытия этой линии может воспользоваться этим финансовых инструментом для того, чтобы продвигать свою продукцию на новые рынки.

7 июня зарубежные гости отправились на белорусские заводы, где знакомятся с новинками машиностроения. Бизнесмены посещают МТЗ, МАЗ и БелАЗ. Еще до начала нынешнего форума сторонами были заключены договоры на сумму в 402 миллиона долларов.