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Белорусско-европейский инвестиционный форум проходит в Люксембурге: какие вопросы обсуждаются

27.10.2017 - 14:12

Новости Беларуси. В свободном формате, без длинных речей и глобальных дискуссий. Представители экономического блока правительства презентуют возможности нашей страны на Белорусско-европейском инвестиционном форуме в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главная цель – продвижение сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики – это IT и логистика – среди западных деловых кругов.

27 октября на открытии встречи глава нашего правительства заявил, что Беларусь твердо намерена сохранять открытый характер экономики и привлекать иностранные инвестиции.

В Люксембурге сегодня, 27 октября, говорили и о роли Беларуси на политической карте Европы. Сейчас идет подготовка к саммиту «Восточного партнерства». Наша страна участвует в этой инициативе ЕС наряду с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. Так вот, в этом списке – Беларусь – единственное стабильное государство, на территории которого нет ни одного конфликта, что очень высоко ценят в ЕС.

Это подчеркнул сегодня Еврокомиссар по Европейской политике соседства Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Он также заявил о готовности начать работу по формированию основных элементов соглашения о взаимодействии Беларуси и ЕС. Речь шла и о сотрудничестве с Международным валютным фондом и дальнейших экономических преобразованиях, которые готов поддержать Брюссель в нашей стране.

Белорусско-европейский инвестиционный форум проходит в Люксембурге: какие вопросы обсуждаются

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