Белорусское образование в мировом рейтинге: почему за нашими дипломами едет всё больше молодёжи из других стран?
Новости Беларуси. Белорусское образование имеет высокий рейтинг в мире. Доказательство тому – нарастающий экспорт образовательных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проще говоря, за нашими дипломами едет все больше молодых людей из других стран. На сегодня это больше 25 тысяч. И еще одна цифра: из 12 тысяч учебных заведений в мире наш БГУ занимает 756-е место. Достаточно высоко.
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Белорусское образование во всем мире ценится высоко. Вузы на хороших позициях в мировом рейтинге университетов Webometrics. Получать знания в вузах к нам приезжают из 107 стран больше 25 тысяч иностранных студентов. Престиж белорусской высшей школы только растет.
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Место в общежитии – весомый аргумент в сторону того или иного вуза. Для родителей иногородних это еще одна головная боль. Но в вопросе обеспеченности жильем срабатываем очень даже хорошо. Порядка 90 % нуждающихся с крышей над головой, а где-то в Беларуси и 100 %. В какой стране еще такое есть? Кстати, четыре новых общежития появятся в Минске. Деньги выделены. Один из вузов – это БГУИР.
Ректор университета Вадим Богуш говорит: для них очень важны мировые образовательные рейтинги. А этому способствует развитие научного потенциала университета и качество образования. Конкурент – только Россия.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Лабораторная база – наверное, это те аспекты, на которых мы сейчас сосредотачиваем внимание. И в рамках нового проекта развития высшего образования в БГУИР тоже запланировано обновление по нескольким направлениям: по робототехнике, по безопасности, по материаловедению, микро- и наноэлектронике. Приобретение современного оборудования. Я думаю, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем несколько очень современных лабораторий тоже создать.
Этот долгосрочный инвестпроект разработали в 2019 году. От Всемирного банка – 100 миллионов евро. В программе задействованы 18 учреждений высшего образования.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Решение глава государства поддержал, такую инициативу. Практически несколько недель, как было принято решение. Все документы подписаны, начинается работа. Будет приобретено новое научное оборудование дорогостоящее, созданы научные площадки. Будет продолжена работа в том числе по совершенствованию содержания образования, по созданию безбарьерной среды.
БГУ тоже участвует в проекте. Здесь со временем появится новый центр междисциплинарных исследований. Свыше 95 миллионов рублей пойдут на нужды университета, в том числе строительство высокотехнологичного учебно-исследовательского центра.
Главный вуз страны входит в топ университетов мира. Здесь обучаются порядка 30 тысяч студентов, и сама возможность получать образование именно на этой площадке дорогого стоит.
Глеб Латушков, студент БГУ:
Для меня, как, наверное, для любого студента Республики Беларусь, БГУ – это очень высокая ступенька и в карьере, и в жизни, и в сфере профессиональных интересов. Потому что никто, наверное, не будет спорить, что БГУ – это точно один из лучших, а может быть и самый лучший вуз нашей страны. И поэтому, естественно, очень многие, в том числе и я, желали поступить именно сюда. И, как видите, мое желание исполнилось. За эти прошедшие годы, которые я провел за учебой именно в этом университете, я нисколько не разочаровался.
Максим Слесарович, студент БГУ:
Хочу сказать спасибо за все те знания, которые в меня вложили и преподавательский состав, и мои сокурсники, за то, что меня научили мыслить, размышлять, оценивать и анализировать ситуацию как в мире, так и какие-то бытовые ситуации, иметь свою точку зрения, выстраивать свое мнение правильно и уже дальше выстраивать свои действия.
Качеству образования в стране уделяют самое пристальное внимание. На кону будущее медицины, промышленности, того же образования, да и в целом всей экономики. А значит, нашего с вами благополучия. Мы сокращаем сроки обучения, объединяем специальности (это как раз история про мобильность будущего специалиста), создаем новые правила поступления в вузы – «с глазу на глаз надо видеть человека». Это цитата Президента.
Виктория Ходосок, корреспондент:
А еще по поводу доступности. Бесплатное образование быть должно. У нас. В отличие от многих стран, где платной учебой людей разделяют на элиту и рабочий класс. Смотрите, в 2020 году в вузы страны зачислены более 55 тысяч человек. И за счет средств бюджета – больше 27 тысяч. Это половина.
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Сложно не сказать, что именно благодаря таким преимуществам сегодня многие в числе студентов. Ведь если задуматься, один пазл выпадает из мозаики – картине не быть завершенной. Правда? Так, может, надо ценить то, что есть, и тех, кто по жизни помогает?
Игорь Карпенко: сегодня плата за обучение покрывает только 70% реальных расходов на этого студента
Новости Беларуси. Белорусское образование имеет высокий рейтинг в мире. Доказательство тому – нарастающий экспорт образовательных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проще говоря, за нашими дипломами едет все больше молодых людей из других стран. На сегодня это больше 25 тысяч.
Наше образование во всем мире ценится высоко. Вузы на хороших позициях в мировом рейтинге университетов Webometrics. В июле испанская лаборатория обновила список. Из 12 тысяч учебных заведений по всему миру БГУ на 756-м, БНТУ на 2 562-м, Гродненский университет Янки Купалы занимает 3335-е место.
Получать знания в вузах к нам приезжают со всего мира – 107 стран, больше 25 тысяч иностранных студентов. И знаете, кто в топе? Китай. Едут из России, Европы, Турции, Египта. Этому в свое время поспособствовал и указ Президента – каждый год по 100 грантов на обучение у нас в стране за счет госсредств.
Профильные эксперты сказали бы: «Мы повышаем экспорт образовательных услуг». За 2019 год он составил 79 миллионов долларов. Простым языком для обывателя – престиж белорусской высшей школы только растет. Срабатывают в этой истории и бонусы для студентов.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Надо понимать, что сегодня плата за обучение покрывает где-то только 70 % реальных расходов на обучение этого студента. Это тоже определенная политика государства. У нас есть система, например, льготного кредитования для оплаты обучения, и она работает достаточно успешно.
Сегодня есть вопросы стипендиального обеспечения. Да, иногда студент задает вопрос: вот, стипендия маленькая, как на эти деньги можно прожить? Но давайте скажем откровенно: стипендия – это же не заработная плата. У нас есть категория студентов, допустим, те же сироты и так далее, которым мы специально делаем выплаты, в том числе и на приобретение одежды, питание и так далее.
Сегодня, кстати, стипендиальный фонд рассчитан не только на ту стипендию, которая выдается соответственно с учебой. Есть еще дополнительный фонд материального стимулирования в виде материальной помощи и стипендиальной надбавки. То есть студенту, который активно участвует в научной, образовательной деятельности, общественной работе, творческой работе, может быть установлена стипендиальная надбавка. Таким образом он может получить дополнительный доход.