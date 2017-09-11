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Белорусской государственной академии музыки – 85 лет!

11.09.2017 - 11:43

Белорусской государственной академии музыки – 85 лет! О празднованиях, выпускниках, студентах, перспективах ВУЗа и многом другом мы поговорим сегодня с ректором учебного заведения, доктором искусствоведения,  профессором, председателем специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Екатериной Дуловой и студентами ВУЗа – лауреатом международных конкурсов, стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – Ярославом Макаричем и Анастасией Рябцевич.

Екатерина Дулова, Анастасия Рябцевич, Ярослав Макарич
Екатерина Дулова, Анастасия Рябцевич
Фото. Екатерина Дулова, Анастасия Рябцевич
Анастасия Рябцевич, Ярослав Макарич
Фото. Анастасия Рябцевич, Ярослав Макарич
Ярослав Макарич
Фото. Ярослав Макарич

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