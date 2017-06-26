Белорусской прокуратуре исполняется 95 лет

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Демко, заместитель начальника отдела апелляционного производства Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Демко, заместитель начальника отдела апелляционного производства Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
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