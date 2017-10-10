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Белорусы, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса: 32-килограммовая гиря в бассейне, рекорд по балансированию и песня на 9 языках мира

10.10.2017 - 14:43

Легко ли попасть в книгу рекордов Гиннеса? Сегодня мы это проверим и попробуем побить действующие рекорды.

Эта девушка не стремилась поставить рекорд, но волей случая теперь держит в руках Сертификат Гиннеса. Герилана – композитор и соавтор песни «Паспорт земли», в которой звучат девять языков мира. Правда, исполняет её не сама певица, а американская группа Liquid Blue. Рекорд зарегистрировали в 2010 году. Композицию можно услышать на белорусских радиостанциях, а память о таком достижении до сих пор греет душу певице.

Спеть на рекорд решил и спортсмен, певец, Альберт Скороход. Только ради этого ему пришлось в прямом  смысле стать на голову. Петь вживую вверх ногами пришлось пять минут. Сложный и опасный трюк Альберт больше не повторяет, но и рекорд его так никто и не попытался побить.

Силач Вячеслав Хоронеко и вовсе трижды «самый-самый». Он поднимал 32-килограммовую гирю в бассейне и в кувырке.

Есть и необычные достижения белорусов. Например, Александр Бендиков – настоящий повелитель равновесия.

Соорудить конструкции из костяшек домино, монет, гвоздей и карт – какое же терпение и силу воли надо иметь! Наши соотечественники прославились и в скоростной радиотелеграфии, олимпийских достижениях, а также прыжком с высоты и самым большим гобеленом в мире. Нам под силу многое! 

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