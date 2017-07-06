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Белорусы празднуют Купалье

06.07.2017 - 11:41

Новости Беларуси. К встрече самой таинственной и загадочной – купальской ночи готовятся белорусы. Во всех регионах страны 6 июля будут жечь костры, плести и спускать на воду венки, ну а самые смелые отправятся искать папараць-кветку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По народному поверью цветок счастья распускается ровно в полночь. Традиции Купалья уходят далеко в древность, но спустя годы приобрели и современный оттенок. Как, например, массовое исполнение «Купалинки».

О том, как праздновать Купалье, читайте здесь.

Белорусы празднуют Купалье

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