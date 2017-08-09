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Белорусы смогут досрочно погашать кредиты банков без уведомления кредитора

09.08.2017 - 19:57

Новости Беларуси. Белорусы смогут досрочно погашать кредиты банков. Акцент обсуждаемого законопроекта сделан на том, чтобы в течение 14 дней клиент смог досрочно вернуть деньги, полностью или частично, не уведомляя при этом кредитора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Какой плюс получат при этом потребители и что будет со старыми кредитами.

Такая возможность у клиентов банка была всегда. Исключение – когда договор по кредиту не предусматривает досрочное погашение или сопровождается какими-то дополнительными штрафными санкциями. В глобальном плане предложение устранит вопросы, связанные с исполнением банком своих обязательств.

Что касается ранее выданных кредитов, то, вероятно, каждый банк решит эти вопросы с клиентами индивидуально.

Белорусы смогут досрочно погашать кредиты банков без уведомления кредитора

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