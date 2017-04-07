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Белорусы соглашаются пройти переквалификацию в 2,5 раз реже европейцев

07.04.2017 - 19:06

Новости Беларуси. Насколько белорусы готовы сменить род деятельности, стали ли более востребованными переобучающие курсы, рассказали в программе «Открытый разговор».

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Не очень охотно люди хотят получать новую профессию, новую специальность или переучиваться на смежную. К сожалению, это так.

В среднем, у нас 5-6% только тех, кто обращается в службу занятости, согласны на обучение.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас, по-моему, 25-28% только поднимают свою квалификацию. А в Европе этот показатель – 60-80%. То есть, это у нас в менталитете, похоже. С которым надо будет ещё поработать.

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