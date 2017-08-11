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Белорусы заняли 2 место в конкурсе «Полевая кухня» на Международных армейских играх

11.08.2017 - 12:23

Новости Беларуси. Белорусские военные вновь подтверждают высокий профессионализм на Международных армейских играх. В этот раз свое мастерство наши военнослужащие продемонстрировали в вопросах кулинарных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе «Полевая кухня» они заняли 2 место. В этом виде белорусская команда принимала участие впервые и показала высокий уровень подготовки поваров и пекарей, умелое приготовление разнообразных блюд в полевых условиях и даже умение действовать самостоятельно в составе команды.

Сергей Прокопеня, пекарь:
Мы делали свои блюда, пекли каравай, пирог с яблоками. «Мара» – самая белорусская булочка (это мечта, получается). Говорят, что в этом году выпечка даже лучше, чем в прошлом.

Армейские игры по традиции собирают военнослужащих из многих государств. В 2017 году участие в состязаниях принимают команды из 28 стран. Это лучшие из лучших, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Игры проходят на территории 5 стран, в том числе и в Беларуси. Наши военные уже показали высокий класс в танковом биатлоне, соревнованиях кинологов, дисциплинах «Чистое небо» и «Снайперский рубеж».

Белорусы заняли 2 место в конкурсе «Полевая кухня» на Международных армейских играх
Конкурс «Полевая кухня» на Международных армейских играх
Фото. Конкурс «Полевая кухня» на Международных армейских играх
Конкурс «Полевая кухня» на Международных армейских играх
Фото. Конкурс «Полевая кухня» на Международных армейских играх

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