Белорусы жалуются на большие задержки посылок из-за рубежа. В «Белпочте» объяснили, в чём причина
Новости Беларуси. Белорусы жалуются на большие задержки отправлений из-за рубежа. Многие не получили товары, заказанные в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о покупках из Китая, Сингапура и Эстонии. Причем, судя по некоторым данным, проблема в белорусской стороне. Между тем, в «Белпочте» говорят: виноваты праздники и сезон распродаж.
Когда же заветные бандероли окажутся у владельцев? Выяснял Дмитрий Боярович.
Маргарита Бальцевич:
Я заказала посылку 16 ноября. Если верить «Белпочте», то последняя отметка 18 ноября: «Направлено из страны по назначению». 22 января, посылки по-прежнему нет.
Свою покупку, сделанную в одном из международных интернет-магазинов, Маргарита ждет больше трех месяцев. Вещь, которую девушка (кстати, имиджмейкер) приобрела, и стоит недорого, и для ухода за гардеробом необходима.
Маргарита Бальцевич:
Обычно все приходило в течение недель нескольких, месяц-полтора. По Беларуси посылки я заказывала, тоже не было никаких проблем. Что произошло в этот раз, мне неизвестно.
Среди белорусов, не дождавшихся вовремя своих посылок из Китая, и Сергей. Одну из них гомельчанин заказывал еще в октябре. Правда, ее уже не ждет: продавец вернул Сергею деньги.
А вот вторую, заказанную в декабре, – запчасти для 3D-принтера – как раз наоборот. Сергей отмечает: такая ситуация с отправлениями на его имя была и в 2019 году. По его словам, тогда задержки «Белпочта» связывала с переустановкой ПО.
Сергей Лобан:
Посылки, которые идут через Эстонию, идут как-то быстрее. А заказанные из Китая очень долго у нас находятся на таможне.
На «Белпочте» подтверждают: да, посылки действительно обрабатывают дольше обычного. На это несколько причин. Во-первых, постпраздничное время. Традиционно после Нового года объемы отправлений в Беларусь из-за границы вырастают на треть. Во-вторых, ситуацию усложняют сбои в работе служб аэропорта Стамбула. Именно там промежуточно сортируют посылки, направляемые в нашу страну.
Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Вместе с тем в январе текущего года, помимо запланированных новогодних и рождественских объемов почты, в нашу страну стало поступать много почты из Сингапура и Китая, застрявшей с ноября прошлого года в транзитном аэропорту Стамбула. Это привело к увеличению потоков почты более чем в два раза и повышению нагрузки на учреждения международного почтового обмена Минска.
Чтобы обработать возросшие объемы отправлений, почта в это время обычно привлекает дополнительный штат работников, оформляя договоры. Так произошло и в 2020 году. Сейчас штат дополнительных работников полностью укомплектован. Это позволит ускорить сортировку и выдачу посылок.
Виктория Джухунян:
РУП «Белпочта» предпринимает все возможные меры по сокращению сроков обработки увеличенного объема международных почтовых отправлений. Мы приносим извинения своим клиентам за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сказать, когда же задержанные посылки все-таки дойдут до адресатов, на почте затруднились. Здесь отметили, что это может занять еще несколько недель. Впрочем, новые отправления почтовики обещают обрабатывать максимально быстро.
«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками
Новости Беларуси. 23 января во всем мире отмечают День почерка или, как его еще называют, День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих почтовых отделениях Беларуси все желающие могли бесплатно отправить письмо или открытку своим близким.
Такую возможность не упустила и наш корреспондент Камилла Шах.
Вот меня брат родной поздравлял с днем рождения из Литвы, это поздравление родственников из Польши с Рождеством Христовым.
У Андрея Лелевича сотни открыток и больше 20 тысяч марок из разных стран. И он не просто их коллекционирует, а сам отправляет письма и получает в ответ. Это семейная традиция, ведь родственники живут по всему миру. К тому же мужчина бывший военный, объехал Советский Союз, был в горячей точке во время конфликта в Нагорном Карабахе. Говорит, с друзьями-сослуживцами до сих пор общается через письма. И даже в век технологий не хочет отказываться от рукописного текста. Ведь он хранит тепло человеческой руки.
Андрей Лелевич, житель Гродно:
Если письмо написано от руки, отдается чувство, эмоции. Когда перечитываешь неоднократно – что-то другое, чувства нахлынывают, воспоминания детства, юношества.
Тысячи лет люди писали от руки. И буквально за пару десятилетий эта традиция начала угасать.
Посткроссинг – еще один способ поделиться своим теплом с миром. Сегодня Юрий отправит пять открыток. Карточки с видами Беларуси полетят в Германию, Францию, Китай, Украину и Великобританию.
Юрий Юргелевич:
Я, как и большинство посткроссеров, люблю открытки с изображением городов, в которых проживает тот, кто посылает открытку. В частности, вот эта открытка в Германию едет. Здесь изображен – это было желание самого получателя – Минск с высоты птичьего полета.
Почерк каждого человека уникален и может многое рассказать о своем хозяине. Графологи выделяют семь основных характеристик: размер букв, их форма, наклон, сила нажима.
Камилла Шах, корреспондент:
Но вряд ли это имеет значение для адресата. Ведь гораздо важнее, что написал близкий человек, какие чувства спрятал между строк. Напишу-ка и я письмо родителям.