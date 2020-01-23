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Белорусы жалуются на большие задержки посылок из-за рубежа. В «Белпочте» объяснили, в чём причина

23.01.2020 - 19:12

Новости Беларуси. Белорусы жалуются на большие задержки отправлений из-за рубежа. Многие не получили товары, заказанные в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о покупках из Китая, Сингапура и Эстонии. Причем, судя по некоторым данным, проблема в белорусской стороне. Между тем, в «Белпочте» говорят: виноваты праздники и сезон распродаж.

Когда же заветные бандероли окажутся у владельцев? Выяснял Дмитрий Боярович.

Маргарита Бальцевич:
Я заказала посылку 16 ноября. Если верить «Белпочте», то последняя отметка 18 ноября: «Направлено из страны по назначению». 22 января, посылки по-прежнему нет.

Свою покупку, сделанную в одном из международных интернет-магазинов, Маргарита ждет больше трех месяцев. Вещь, которую девушка (кстати, имиджмейкер) приобрела, и стоит недорого, и для ухода за гардеробом необходима.

Маргарита Бальцевич:
Обычно все приходило в течение недель нескольких, месяц-полтора. По Беларуси посылки я заказывала, тоже не было никаких проблем. Что произошло в этот раз, мне неизвестно.

Среди белорусов, не дождавшихся вовремя своих посылок из Китая, и Сергей. Одну из них гомельчанин заказывал еще в октябре. Правда, ее уже не ждет: продавец вернул Сергею деньги.

А вот вторую, заказанную в декабре, – запчасти для 3D-принтера – как раз наоборот. Сергей отмечает: такая ситуация с отправлениями на его имя была и в 2019 году. По его словам, тогда задержки «Белпочта» связывала с переустановкой ПО.

Сергей Лобан:
Посылки, которые идут через Эстонию, идут как-то быстрее. А заказанные из Китая очень долго у нас находятся на таможне.

На «Белпочте» подтверждают: да, посылки действительно обрабатывают дольше обычного. На это несколько причин. Во-первых, постпраздничное время. Традиционно после Нового года объемы отправлений в Беларусь из-за границы вырастают на треть. Во-вторых, ситуацию усложняют сбои в работе служб аэропорта Стамбула. Именно там промежуточно сортируют посылки, направляемые в нашу страну.

Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Вместе с тем в январе текущего года, помимо запланированных новогодних и рождественских объемов почты, в нашу страну стало поступать много почты из Сингапура и Китая, застрявшей с ноября прошлого года в транзитном аэропорту Стамбула. Это привело к увеличению потоков почты более чем в два раза и повышению нагрузки на учреждения международного почтового обмена Минска.

Чтобы обработать возросшие объемы отправлений, почта в это время обычно привлекает дополнительный штат работников, оформляя договоры. Так произошло и в 2020 году. Сейчас штат дополнительных работников полностью укомплектован. Это позволит ускорить сортировку и выдачу посылок.

Виктория Джухунян:
РУП «Белпочта» предпринимает все возможные меры по сокращению сроков обработки увеличенного объема международных почтовых отправлений. Мы приносим извинения своим клиентам за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сказать, когда же задержанные посылки все-таки дойдут до адресатов, на почте затруднились. Здесь отметили, что это может занять еще несколько недель. Впрочем, новые отправления почтовики обещают обрабатывать максимально быстро.

Люди в материале: Маргарита Бальцевич, Сергей Лобан, Виктория Джухунян, Дмитрий Боярович
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«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками

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Новости Беларуси. 23 января во всем мире отмечают День почерка или, как его еще называют, День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих почтовых отделениях Беларуси все желающие могли бесплатно отправить письмо или открытку своим близким.

Такую возможность не упустила и наш корреспондент Камилла Шах.   

Вот меня брат родной поздравлял с днем рождения из Литвы, это поздравление родственников из Польши с Рождеством Христовым.

У Андрея Лелевича сотни открыток и больше 20 тысяч марок из разных стран. И он не просто их коллекционирует, а сам отправляет письма и получает в ответ. Это семейная традиция, ведь родственники живут по всему миру. К тому же мужчина бывший военный, объехал Советский Союз, был в горячей точке во время конфликта в Нагорном Карабахе. Говорит, с друзьями-сослуживцами до сих пор общается через письма. И даже в век технологий не хочет отказываться от рукописного текста. Ведь он хранит тепло человеческой руки.

Андрей Лелевич, житель Гродно:
Если письмо написано от руки, отдается чувство, эмоции. Когда перечитываешь неоднократно что-то другое, чувства нахлынывают, воспоминания детства, юношества.

Тысячи лет люди писали от руки. И буквально за пару десятилетий эта традиция начала угасать.

Посткроссинг – еще один способ поделиться своим теплом с миром. Сегодня Юрий отправит пять открыток. Карточки с видами Беларуси полетят в Германию, Францию, Китай, Украину и Великобританию.

Юрий Юргелевич:
Я, как и большинство посткроссеров, люблю открытки с изображением городов, в которых проживает тот, кто посылает открытку. В частности, вот эта открытка в Германию едет. Здесь изображен – это было желание самого получателя – Минск с высоты птичьего полета.

Почерк каждого человека уникален и может многое рассказать о своем хозяине. Графологи выделяют семь основных характеристик: размер букв, их форма, наклон, сила нажима.

Камилла Шах, корреспондент:
Но вряд ли это имеет значение для адресата. Ведь гораздо важнее, что написал близкий человек, какие чувства спрятал между строк. Напишу-ка и я письмо родителям.