﻿ Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога

03.05.2018 - 15:41

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак»

Ирина Ромбальская, СТВ:
Очень рада видеть Вас у нас в программе. Наверное, ключевое такое слово – «видеть». Как раз-таки, для Вас очень актуально.

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Да, действительно.

«Жизнь современного человека проходит на близком расстоянии – нам не надо охотиться. Поэтому всё больше людей с близорукостью»

«Изменяются характеристики растущего глаза»: распространение близорукости – эволюционное приспособление к гаджетам?

«Недопустимо, чтобы ребёнок играл в планшет в плохо освещённой комнате, либо лежа»

Офтальмолог: «Существует ряд заболеваний, о которых пациент даже не догадывается»

«Для человека, который работает в офисе с кондиционером, должно стать привычкой закапывание увлажняющих капель в глаза»

«Это – отдельная печаль, честно говоря»: врач о каплях, убирающих красноту глаз

Офтальмолог о коррекции зрения: «Во всех центрах Беларуси делается по очень высоким стандартам»

Врач о солнцезащитных очках: «Для Беларуси достаточно фильтра категории 2. Информация есть на дужке»

«Сняли – надели, и ничего не почувствовали»: как определить, не навредят ли цветные очки

Где купить солнцезащитные очки: «В месте, где будете уверены, что приобрели не просто пластмассовую игрушку»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Заячья губа» – не приговор. Многие мамы сохранили жизнь будущему ребенку»: интервью челюстно-лицевого хирурга
Акушер-гинеколог: «В тяжелой ситуации плачешь вместе с пациентом». История победительницы областного этапа конкурса «Женщина года-2017»
Heart team: как врачи из Барановичей используют мессенджеры для спасения пациентов
Heart team: как врачи из Барановичей используют мессенджеры для спасения пациентов
Батюков: «Пластическая хирургия – штучная специальность. К нам приезжают к конкретному специалисту»
Сергей Красный: «Мы каждому человеку, зная его генетические мутации, можем подобрать абсолютно точно лечение»
VIII Съезд гематологов и трансфузиологов Республики Беларусь пройдёт 26-27 октября
«У меня есть автопарк, я позволяю его разбить»: лучшие врачи 2016 года о конкурсе, профессии и хобби
«У меня есть автопарк, я позволяю его разбить»: лучшие врачи 2016 года о конкурсе, профессии и хобби
«Одному улыбнёшься – скажет: «Какой-то доктор легкомысленный». Хирурги Минской области о своей работе
Все новости по теме Врачи Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru