Берлин выделит еще 20 миллионов евро для поддержки мусульман-рохинджа

Новости Германии. Сотни тысяч представителей этой народности вынуждены были бежать из Мьянмы из-за гонений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Германии посетил лагерь беженцев в Бангладеш. Увиденное политик назвал катастрофой. Жестокое противостояние в Мьянме продолжается уже несколько месяцев. Его спровоцировало нападение боевиков рохинджа на несколько полицейских и пограничных постов.

Фактически, эти экстремисты вызвали массовые зачистки своих же населенных пунктов.

За несколько месяцев в Мьянме погибли сотни мирных жителей. Бежать из страны были вынуждены свыше 800 тысяч рохинджа.