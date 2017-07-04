новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Бесплатная выставка во Дворце искусств: более 30 картин учеников Смиловичской школы искусств

04.07.2017 - 23:51

Новости Беларуси. Обычные вещи с необычного ракурса. Во Дворце искусств открылась выставка детского творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Эта картина называется «Морозный вечер». Именно таким его увидела 8-летняя Лодычук Ирина из Смилович.

На выставке представлено более 30 картин. Все они – результат творчества детей от 8 до 16 лет из Смиловичской школы искусств.

На протяжении года каждый из них вдохновлялся встречами с искусствоведами и экскурсиями по Беларуси. Продлится выставка до 9 июня, любой желающий может посетить ее абсолютно бесплатно.

Юлия Хасиневич, автор работ:
Эту старую башню усадьбы Ваньковичей я рисовала около 2 месяцев. Изначально сюжет был другим.

Сначала я залила фон, а потом мне понравилась эта башня, и я решила ее изобразить.

Бесплатная выставка во Дворце искусств: более 30 картин учеников Смиловичской школы искусств

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»
Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов
Из Таллина в Минск: в центре столицы проходит выставка ретро-автобусов
Даже в царстве смерти побеждает жизнь: в Музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Побеждает жизнь: в Музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Выставка Expo-Russia Belarus открывается в Минске 21 июня
Выставка Expo-Russia Belarus открывается в Минске 21 июня
Фотовыставка «Звуки музыки Раймонда Паулса» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого
Фотовыставка «Звуки музыки Раймонда Паулса» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого
«Мой Париж тот, которого уже нет»: фовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске
«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске
Выставки «Белагро», «Белферма» и «Белпродукт» пройдут 6-10 июня
Музыкальные представители разных городов СССР: в Минске выставлены электрогитары прошлой эпохи
Музыкальные представители разных городов СССР: в Минске выставлены электрогитары прошлой эпохи
Все новости по теме Выставки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru