Бесплатная выставка во Дворце искусств: более 30 картин учеников Смиловичской школы искусств

Новости Беларуси. Обычные вещи с необычного ракурса. Во Дворце искусств открылась выставка детского творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Эта картина называется «Морозный вечер». Именно таким его увидела 8-летняя Лодычук Ирина из Смилович.
На выставке представлено более 30 картин. Все они – результат творчества детей от 8 до 16 лет из Смиловичской школы искусств.
На протяжении года каждый из них вдохновлялся встречами с искусствоведами и экскурсиями по Беларуси. Продлится выставка до 9 июня, любой желающий может посетить ее абсолютно бесплатно.
Юлия Хасиневич, автор работ:
Эту старую башню усадьбы Ваньковичей я рисовала около 2 месяцев. Изначально сюжет был другим.
Сначала я залила фон, а потом мне понравилась эта башня, и я решила ее изобразить.