новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже

21.07.2017 - 09:14

Новости Беларуси. Для жителей французской столицы на канале открыли бесплатные бассейны. На реализацию проекта ушло 9 месяцев и почти полтора миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположены резервуары в акватории водоема, который соединяет каналы Уркский и Сен-Мартен. Там создана специальная конструкция на понтоне, которая образует три купальные зоны. Стимулом к открытию стала очень жаркая погода. Дело в том, что принимать водные процедуры в Сене и других парижских водоемах строго запрещено. За нарушение правил предусмотрен штраф. Теперь же жители и туристы смогут законно освежиться в жаркую погоду.

Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома
Из-за ливней в Стамбуле парализован транспорт, а жителей просят не выходить из дома
Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов
Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов
На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы
На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы
Из-за подтоплений и сильных ветров в московских аэропортах отменены или задержаны почти 500 рейсов
В результате непогоды в России погибли 2 человека
Двух человек убила молния: шторм в Москве и области
Двух человек убила молния: шторм в Москве и области
Такого Москва не видела лет 60: тропические ливни и ночь средь бела дня
Такого Москва не видела лет 60: тропические ливни и ночь средь бела дня
+49 градусов: наивысший уровень опасности объявлен в Италии
+49 градусов: наивысший уровень опасности объявлен в Италии
Майские метели в Европе
Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России
Все новости по теме Погода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru