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Беспрецедентное чисто трагедий: почему первую неделю апреля будут вспоминать еще очень долго

09.04.2017 - 22:10

Новости мира. Уходящая неделя беспрецедентна по числу громких терактов.

Причем экстремисты не останавливаются даже перед святынями. 9 апреля они омрачили христианский праздник. В день Вербного воскресенья устроили теракты в двух египетских церквях – в Танте и Александрии.

Жертвами атак стали около 40 человек.

7 апреля волна терроризма вновь докатилась до Европы. Средь бела дня злоумышленник на грузовике задавил 4 людей на пешеходной в столице Швеции Стокгольме. В том числе 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой.

По-прежнему сложная террористическая обстановка остается в Пакистане и Ираке, где люди ежедневно ходят будто по лезвию острого ножа.

А в ночь на 7 апреля в топе мировых новостей оказались события в Сирии.

США нанесли авиаудар по базе Шайрат – территории суверенного государства, фактически начав новую военную операцию в ближневосточном регионе.

3 же апреля показало, что горе может быть не где-то за морями. В Санкт-Петербурге террорист-смертник устроил взрыв в метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В списках погибших – 13 человек, за жизнь многих выживших борются медики.

Фото: © Reuters, Anton Vaganov

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