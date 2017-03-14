Бейсбол в Беларуси: какие он имеет перспективы и что мотивирует тех, кто им занимается

Новости Беларуси. Мало кто в нашей стране знает, что бейсбол – это олимпийский вид спорта, со множеством национальных федераций и ассоциаций, одна из которых – белорусская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мало кто в нашей стране знает, что бейсбол – это олимпийский вид спорта, со множеством национальных федераций и ассоциаций, одна из которых – белорусская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|Безопасные лучные бои Арчери Таг: в чём особенность игры?
|Стритбол: правила игры и отличия от баскетбола
|В Скиделе любительская команда по бейсболу «Сахарный шторм» мечтает о поездке на Олимпиаду-2020
|Пляжный теннис в Беларуси: когда возник, как развивается и кто им может заниматься
|Бадминтон в Минске: польза здоровью, фигуре и настроению даже без профессионального подхода
|Бампербол - необычный футбол в надувных шарах!
|Баку: Журналистам показали спортивные объекты Европейских игр-2015
|Представители регбийных клубов в программе «Утро. Студия хорошего настроения»