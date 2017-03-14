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Бейсбол в Беларуси: какие он имеет перспективы и что мотивирует тех, кто им занимается

14.03.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Мало кто в нашей стране знает, что бейсбол – это олимпийский вид спорта, со множеством национальных федераций и ассоциаций, одна из которых – белорусская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бейсбол в Беларуси: какие он имеет перспективы и что мотивирует тех, кто им занимается

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