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Без дополнительных ограничений, чтобы отрегулировать ситуацию: в Беларуси установлен постоянный контроль за ценами

27.07.2017 - 16:38

Новости Беларуси. В Беларуси установлен постоянный контроль за ценами. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают, что в 2017 году не пришлось вводить дополнительные ограничения, чтобы отрегулировать ситуацию. Такое своеобразное затишье на потребительском рынке, по мнению экспертов, помогает повысить территориальную доступность товаров и обеспечить большой ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, на особом контроле ситуация с торговлей в сельской местности. Решить проблему доступности товаров и услуг здесь помогает мелкий бизнес.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Сегодня все играют, сегодня очень много стимулирующих мероприятий, других акций, распродаж. Сегодня очень пошел рост потребительских кредитов. Мы видим, на 17%. Это тоже, в принципе, стимулирует рост продажи товаров. И даже многие магазины сегодня рассрочку предлагают. Это даже уже не кредиты. А рекламные игры у нас увеличились в два раза. Это уже, по-моему, то, насколько воспринимается потребителем. Поэтому это все влияет, разумеется, на ценовую ситуацию в стране.

В Беларуси установлен постоянный контроль за ценами

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