новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию

24.10.2017 - 15:57

Новости Беларуси. Белорусскому государственному университету физической культуры 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня на базе этого высшего учебного заведения был открыт музей памяти заслуженного тренера Республики Беларусь, выпускника минского ИФК – Владимира Владимировича Батвинника.

Помимо многочисленных трофеев мэтра, в числе которых его личные победные перчатки, в музее представлены и современные достижения белорусского бокса.

Дмитрий Асанов – серебряный призер первых Европейских игр, отдал свою награду в хранилище БГУФК. Сейчас здесь насчитывается более 100 экспонатов, которые передали 20 спортсменов.

Музей бокса – это не только история. Здесь также планируют проведение ряда важных мероприятий (тренерских советов и различных конференций).

Дмитрий Асанов, серебряный призер первых Европейских игр:
Сейчас я веду подготовку к централизованным играм, которые будут в 19-м году в Минске. И хотелось бы, чтобы здесь на стенде была не серебряная медаль, а золотая – пополнить мою коллекцию. Дальше будет Олимпиада в Токио, и также хотелось бы – в планах – увеличить здесь количество наград олимпийской медалью.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
Без знания истории не может быть будущего у современного спорта. Поэтому мне очень приятно, что сегодня пришло большое количество студентов, которые смогут и проходить обучение в этом музее, и узнать историю своего бокса.

Сегодня мы открыли хоть и небольшой музей, но всё небольшое заканчивается большим. Поэтому, я думаю, музей будет разрастаться, и дополнительные трофеи будут здесь.

«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
Фото. «Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
Фото. «Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
Фото. «Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
Фото. «Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
«Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию
Фото. «Без знания истории не может быть будущего у современного спорта»: музей бокса открылся в университете физкультуры к его 80-летию

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Три музея Великобритании пожертвовали экспонатами, чтобы собрать подарок для музея ВОВ в Минске
Три музея Великобритании пожертвовали экспонатами, чтобы собрать подарок для музея ВОВ в Минске
Музей авиаполка «Нормандия-Неман» в Борисове: сотни экспонатов и новая экспозиция
Музей авиаполка «Нормандия-Неман» в Борисове: сотни экспонатов и новая экспозиция
Первый в Беларуси музей мороженого открывается в Минске 4 мая
Первый в Беларуси музей мороженого открывается в Минске 4 мая
«Единый билет» в семь музеев Минска: что с ним можно увидеть?
«Единый билет» в семь музеев Минска: что с ним можно увидеть?
Музей истории минской конки
Музей истории минской конки: появление первого кондуктора и где в столице ковали первые подковы
Лошади появятся в музее минской конки
Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси
Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки
Все новости по теме Музеи Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru