БГК им. Мешкова против СКА: финальная серия чемпионата Беларуси по гандболу стартовала в Минске

Новости Беларуси. Во Дворце спорта «Уручье» был сыгран первый матч финальной серии гандбольного чемпионата страны. Золото оспаривают давние и принципиальные соперники – СКА и БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Во Дворце спорта «Уручье» был сыгран первый матч финальной серии гандбольного чемпионата страны. Золото оспаривают давние и принципиальные соперники – СКА и БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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