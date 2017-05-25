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БГК им. Мешкова против СКА: финальная серия чемпионата Беларуси по гандболу стартовала в Минске

25.05.2017 - 09:33

Новости Беларуси. Во Дворце спорта «Уручье» был сыгран первый матч финальной серии гандбольного чемпионата страны. Золото оспаривают давние и принципиальные соперники – СКА и БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГК им. Мешкова против СКА: финальная серия чемпионата Беларуси по гандболу стартовала в Минске

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