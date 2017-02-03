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БГУ готов предоставлять образовательные услуги пакистанским студентам

03.02.2017 - 13:18

Новости Беларуси. Белорусские вузы будут готовить студентов из Пакистана. Необходимые документы для организации обучения в активной разработке.

Об этом стало известно во время встречи парламентской делегации Пакистана с профессорско-преподавательским составом БГУ. Контакты между двумя странами в образовательной сфере интенсивно развиваются.

Есть соглашения о проработке совместной образовательной программы по обмену студентами. Кроме того, намечен ряд проектов в области биотехнологий, пищевой промышленности, микроэлектроники, химических технологий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Ивашкевич, первый проректор БГУ:
Пакистан – страна со многими возможностями. Это большая страна, с большим населением. Несмотря на все проблемы, которые там есть, перспективы для развития сотрудничества очень серьезные. Пока пакистанских студентов у нас нет, хотя потенциал есть, Пакистан – страна большая, почти 300 миллионов. Мы готовы предоставлять наши образовательные услуги.

БГУ готов предоставлять образовательные услуги пакистанским студентам

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