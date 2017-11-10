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БГУ впервые вошел в американский рейтинг ведущих университетов мира

10.11.2017 - 10:10

Новости Беларуси. Белгосуниверситет впервые вошел в американский рейтинг ведущих университетов мира и стал единственным белорусским ВУЗом в этом списке. В рейтинге, составленном американским агентством, Белорусский государственный университет вошел в тысячу лучших университетов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке европейских университетов БГУ занимает 301 место. Американский рейтинг отличается жесткими критериями отбора и оценивает научную деятельность университетов, цитируемость научных трудов сотрудников, а также мировую научную репутацию. Наиболее высокие показатели белорусский ВУЗ продемонстрировал в категории научных публикаций, заняв 22 место в мире.

БГУ впервые вошел в американский рейтинг ведущих университетов мира

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