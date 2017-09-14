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Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске

14.09.2017 - 15:09

Новости Беларуси. Около 600 человек более чем из 20 стран съехались в эти дни в Минск. 14 сентября всех их объединило книжное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты в Национальной библиотеке проходит без преувеличения кульминация празднования 500-летия белорусского книгопечатания – международный конгресс.

Ученые и архивисты вспоминают нашего земляка и просветителя Франциска Скорину, он же человек мира. Родился в Полоцке, учился в Кракове и Падуе, печатал в Праге и Вильно. А поэтому своим его считают не только в Беларуси. Конгресс будет работать в течение двух дней в Национальной библиотеке, а также в Несвижском замке.

Олег Сербин, директор научной библиотеки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:
Еще года два назад в нашей библиотеке мы подписали договор о сотрудничестве. Это нам позволило организовать проект, заключающийся в атрибуции, исследовании книжных памятников. Белорусика в наших фондах, украиника в фондах Национальной библиотеке Беларуси. Наше сегодняшнее участие для нас – это промежуточный срез нашей работы.

Алесь Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, культуролог:
Бясспрэчна, што юбілей дае нам шанец на ўсясветным узроўнік паказаць значнасць той падзеі, якая надышла. Я маю на ўвазе 500-гадовы юбілей беларускага кнігадрукавання. Вельмі сімвалічна, што два юбілеі супалі: 500-гадовы юбілей беларускага кнігадрукавання і 95-гадовы юбілей Нацыянальная бібліятэкі Беларусі.

Кроме того, уже вечером Национальная библиотека приглашает познакомиться с наследием Скорины – в Минск специально привезли редкие издания первопечатника из многих стран. Так, впервые сможем увидеть первую европейскую книгу – Библию Гутенберга.

Татьяна Сапега, заведующий сектором научной работы Национальной библиотеки Беларуси:
Прадстаўлены рэканструкцыя станка ХVІ стагоддзя, друкарская тэхніка ХХ стагоддзя. Розныя прапановы правесці час: гэта і дзіцячыя зоны, дзе дзеткі могуць сабраць партрэт вясёлага Скарыны з кубікаў альбо размаляваць тытульны аркуш Скарыны.

Отметим, работать международный выставочный проект «Франциск Скорина и его эпоха» будет до конца года.

Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске

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