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Бильярд в Беларуси. Чемпионат страны по пулу проходит в Минске

20.04.2017 - 09:50

Новости Беларуси. Белорусские бильярдисты уже давно снискали себе славу в мировом масштабе. Но чтобы подтверждать высокий уровень на международных стартах, необходима постоянная подпитка талантливой молодежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бильярд в Беларуси. Чемпионат страны по пулу проходит в Минске

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