Бильярд в Беларуси. Чемпионат страны по пулу проходит в Минске

Новости Беларуси. Белорусские бильярдисты уже давно снискали себе славу в мировом масштабе. Но чтобы подтверждать высокий уровень на международных стартах, необходима постоянная подпитка талантливой молодежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».