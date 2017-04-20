Бильярд в Беларуси. Чемпионат страны по пулу проходит в Минске

Новости Беларуси. Белорусские бильярдисты уже давно снискали себе славу в мировом масштабе. Но чтобы подтверждать высокий уровень на международных стартах, необходима постоянная подпитка талантливой молодежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские бильярдисты уже давно снискали себе славу в мировом масштабе. Но чтобы подтверждать высокий уровень на международных стартах, необходима постоянная подпитка талантливой молодежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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