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Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов

30.05.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Персональные данные владельца паспорта – отпечатки пальцев, электронная подпись и фото – будут храниться в электронном чипе. Это упростит получение визы и прохождение контроля на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ID-карта станет внутренним документом, удостоверяющим личность. В ней тоже разместится цифровая подпись, и это значительно расширит возможности владельца. Например, через нее можно будет проводить платежи. Новые документы будут введены 1 января 2019 года.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Предусматривается так называемый переходный период, когда оба паспорта будут ходить параллельно. То есть можно будет получить ID-карту и использовать старый паспорт исключительно для выезда за границу, если там есть шенгенские визы, или если по каким-то причинам гражданину его необходимо оставить на руках.

А вот с 1 января 2018 года стоимость шенгенской визы может уменьшиться практически вдвое. Если стороны подпишут соглашение до конца года, то белорусам получение визы обойдется в 35 евро вместо 60.

Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов

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