новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Бизнес-диалог Беларуси и Японии. 150 крупных предпринимателей из азиатской страны приедут в Синеокую летом

31.03.2017 - 09:14

Новости Беларуси. Беларусь и Япония налаживают бизнес-диалог. Летом в нашу страну приедут 150 крупных предпринимателей из страны Восходящего солнца. В первую очередь их интересуют наш опыт в ведении сельского хозяйства, сфере высоких технологий и приборостроении. Японские партнеры интересуются и тем, как проходит дошкольное воспитание в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Сейчас японцы воспринимают Беларусь как развитую страну на высоком уровне технологий. Мы им показали это на уровне нашего передового дозиметрического оборудования, которое значительно превосходит японское. Сейчас мы постоянно обмениваемся визитами.

Развитию двусторонних связей содействует и межпарламентский диалог. В основном Беларусь поставляет в Японию калийные удобрения, оптику, лазеры и стекловолокно. Налажено сотрудничество в научной и гуманитарной сферах.

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фестиваль японской культуры «Японская осень в Беларуси-2016» стартовал в Минске
Дети из японской префектуры Фукусима посетили регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, в Гомельской области
Дети из японской префектуры Фукусима посетили регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, в Гомельской области
«Многие дети говорят, что не хотят уезжать из Беларуси»: визит делегации школьников из Японии подходит к концу
«Многие дети говорят, что не хотят уезжать из Беларуси»: визит делегации школьников из Японии подходит к концу
«Спрабуйма!»: БГУ и японский университет совместно выпустили книгу для изучения белорусского языка
«Спрабуйма!»: БГУ и японский университет совместно выпустили книгу для изучения белорусского языка
Преподаватели и студенты одного из ведущих вузов Японии 21 марта посетили минские клиники
Преподаватели и студенты одного из ведущих вузов Японии 21 марта посетили минские клиники
30 японских детей, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима», будут отдыхать в «Зубренке» до 9 августа
30 японских детей, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима», будут отдыхать в «Зубренке» до 9 августа
Ватару Йосида, советник президента компании
Японская корпорация готова инвестировать в химическую отрасль Беларуси
японская чайная церемония
В Витебске провели настоящую японскую чайную церемонию
Все новости по теме Беларусь-Япония
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru