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Бизнес-тренер Максим Щербина: «Бюрократия, в хорошем смысле, нужна. Я её категорический сторонник»

19.06.2017 - 19:21

Новости Беларуси. Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

По данным исследований, одним из важных пунктов, почему люди пытаются начинать свой бизнес, является заадминистрированность и внутренние сложности работы в большой корпорации, особенно, государственной. Бюрократизм и так далее. Даже не желание больше заработать, а просто желание не зависеть от бюрократической системы.

Максим Щербина, бизнес-тренер, консультант, учредитель консалтинговой группы:
Бюрократия, безусловно, существует в любой компании. И, по моему наблюдению, чем компания крупнее, тем там она больше развита. Это какая-то такая неизбежность появляется.

То есть, создали команду из трёх людей – уже бюрократия маленькая, да?

Максим Щербина:
Безусловно. Бюрократия, в каком-то хорошем смысле, она нужна. Я, например, категорический сторонник бюрократии. Однако, важно понимать, где эта граница, когда она переходит уже все допустимые рамки. Я 15 лет посвятил наёмной работе, я работал в банковской сфере, и уже несколько лет представляю собственный бизнес. И что меня к этому привело – именно это. Я понимал, что я готов, я могу больше.

Я понимал, что я прекращаю расти теми темпами, которые я для себя поставил.

И огромное количество тех бюрократических моментов, о которых мы сейчас говорим – я бы хотел уже избежать. Я бы их хотел переложить на кого-то другого, но в рамках своего работодателя я этого не могу сделать. 

Почему люди уходят с наёмной работы и открывают своё дело?

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