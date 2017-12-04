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Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

04.12.2017 - 10:49

Новости Беларуси. Главой государства подписан ключевой документ по либерализации условий для ведения бизнеса в Беларуси – Декрет №7 «О развитии предпринимательства». Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о том, каковы ожидания бизнес-сообщества, и чего теперь ждать государству от предпринимателей.

Ярослав Романчук: «Нулевой, отрицательный. Потому что ожидания бизнеса были совершенно другие»

Юрий Зиссер о декрете №7: «Сделано несколько очень хороших вещей»

Романчук: «Есть система, в которой чиновники и номенклатура могут блокировать то, что хочет, на самом деле, Президент»

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