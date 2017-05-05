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Бизнес в Беларуси – как упростить условия: «Открытый разговор»

05.05.2017 - 21:47

Новости Беларуси. Первые ласточки новых бизнес-идей. Что мешает белорусским предпринимателям расправить крылья? И кто поможет деловой инициативе взлететь? Тему обсуждали в программе «Открытый разговор» заместитель председателя республиканского совета Белорусского профсоюза работников предпринимательства «Садружнасць» Евгений Клементёнок и сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

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