Бизнес в Беларуси стало вести проще после введения указа о плановых проверках: 3 реальные истории

Новости Беларуси. В отношениях бизнеса и государства еще один шаг навстречу. Новый Указ Президента меняет вообще философию всей контрольной деятельности. Проверка теперь придет лишь туда, где есть для этого веские основания.

Все остальное будет строиться на принципе доверия и, соответственно, ответственности самого бизнесмена, в случае чего.

Ирина Барановская, хозяйка придорожного кафе и ресторана:

Изначально здесь был пустырь, не было совершенно ничего. Всё было в песке, в пыли. За это время мы облагородили территорию, поставили хорошие деревянные домики, лавочки, обогреватель воздуха. Мы этим летом установили проектор. В ночное время мы показываем кино.

Ирина – без преувеличения – королева слуцкого общепита. В бизнесе – с начала нулевых. Все начиналось с маленького придорожного кафе.

Это сейчас здесь, как на конвейере, буфетчицы собирают блины и заворачивают хот-доги. А тогда, 12 лет назад, чтобы попасть в бизнес-стрим, пришлось собственными ногами обить порог не одной инстанции и, что называется, без всяких бизнес-инкубаторов учиться на своих же ошибках.

Ирина Барановская:

Проверки были очень частые. Я понимаю, что без проверок нельзя, но и с проверками тоже очень тяжело. Доходило просто до абсурда: было по две проверки в день. К примеру, днем приезжала налоговая инспекция – проверяла, вечером – ОБЭП проверяло.

После введения указа о плановых проверках, конечно же, стало легче.

И вот через полгода после открытия она впервые и столкнулась с непониманием контролеров. Штраф 1600 в долларовом эквиваленте за то, что прибор для проверки акциз лежал не на кассе, а был в работе – на складе. Кстати, после выхода нового указа «О мерах по совершенствованию контрольной деятельности», в этом случае Ирина отделалась бы, скорее всего, рекомендацией и предупреждением.

Ирина Барановская:

Хорошо, что нам доверяют, но к проверке все равно нужно готовиться, всегда быть на чеку, всегда нужно соблюдать все правила. Потому что без этого, к сожалению, никак.

Радует, конечно, что внеплановых проверок станет меньше, потому что каждый приход проверки – это идет сбой рабочего процесса, все отвлекаются.

3 года назад бизнесвумен решила, что ее дело выросло из коротких штанишек и она инвестировала в строительство ресторана. И заботы, да и количество проверок – удвоились. А вот теперь в пору законодательных перемен предприниматели смогут выдохнуть. Сокращение «хождения по мукам», в целом, как и ряд остальных совершенствований контрольной деятельности, в будущем могут сказаться и на ценах, и на доходах. Между тем, Ирина уже просчитала, что затраты, заложенные в ее бюджете на штрафы, она сможет перенаправить на премии сотрудникам.

А здесь, в тихом селе, но бурными темпами развивается еще одна фирма. 4 года назад все начиналось с цеха по производству пластиковых окон. В «негустой» сезон здесь собирают по 100 изделий. Сфера популярная, конкурентов много. Решили расширяться. Скоро заработает склад для хранения и продажи ветпрепаратов, в планах открыть сеть ветеринарных аптек и настоящего лазарета для домашних питомцев, а также швейное производство.

Дмитрий Никифоренко, директор предприятия по производству пластиковых окон:

Бизнес сегодня открыть очень просто. Документы подал – буквально завтра можешь забирать. Проверки не мучают, и нас за это время, чтобы так сильно проверяли, не было.

Контролеры здесь редкие гости. За все время один раз приезжала санстанция, столько же из МЧС, вот вскоре наведается налоговая – положено раз в 4 года. Посему нововведения на предприятии восприняли без особого трепета: мол, разницы никакой!

Дмитрий Никифоренко:

Хорошо, что наказывать сразу не будут, а только рекомендательные меры какие-то применять.

Откровения с раскаленной плойкой в руке. О всех переменах, в том числе и законодательных, с хозяйкой салона красоты мы решили поговорить из кресла клиента.

Анастасия Яткова, хозяйка салона красоты:

Я дотошно отношусь к ведению дела, и для меня был волнительным приход каждого контролирующего органа.

Анастасия Яткова с ножницами в руках 15 лет, в бизнесе – 4. Перфекционизм и регалии – она чемпионка 7 стран Европы по парикмахерскому искусству и тренер независимой команды Беларуси – подтолкнули на коммерческую стезю. Теперь ее салон входит в столичный топ лучших.

Анастасия Яткова:

Даже те проверки, которые должны были проходить раз в 4 года, они происходили ежегодно, потому что в документационные регламенты вносились изменения, и, соответственно, должна была быть новая проверка – соответствуем ли мы этим изменениям.

Хоть постоянная клиентура – своеобразный знак качества, но для санстанции это не аргумент. Анастасия признается: самая простая проверка это стресс.

Анастасия Яткова:

Без взысканий и штрафов, в принципе, не бывает. Хоть какой-то минимальный штраф, но будет. У нас не соответствовало количество уборочного инвентаря, грубо говоря, не хватало швабр. У нас было всего лишь 2 швабры, а нужно было 4.

Государственный шаг навстречу бизнесу здесь превратился в творческий вальс. Теперь часы, потраченные на встречи с проверяющими, можно посвятить оттачиванию мастерства, к примеру, завивки. Да и куда больше посетителей можно обслужить.

Анастасия Яткова:

Очень приятно, я очень этому обрадовалась, искренне. Когда мой бизнес не будет никто мониторить ежеполугодно, я буду работать свободнее, раскованнее. Я лучше больше времени посвящу ведению бизнеса, нежели тому, чтобы бегать за инспекторами.

Баланс доверия и ответственности. Бизнес – словно детище белорусской экономики. Становясь взрослым, начинает гулять без родителей и не у подъезда, ведь ему стали доверять. Но коли что, за злоупотребление самостоятельностью – извольте, и спрос!