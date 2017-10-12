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Бизнесмен подарил БСМП Минска тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата

12.10.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Уникальное реабилитационное оборудование получила больница скорой медицинской помощи Минска. Тренажер белорусской разработки предназначен для лечения опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через упражнения он воздействует на сознание человека, заставляя его восстанавливать двигательные функции. Такой щедрый подарок больнице сделал бизнесмен Николай Власюк. Инициатором выступил Белорусский союз женщин.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Всегда хочется что-то конкретное сделать, приобрести что-то полезное. Передача нового, современного, инновационного оборудования, которое поможет людям восстановить двигательную активность, координацию движения – это очень важно.

Владислав Лукашевич, доцент кафедры рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Конструкция позволяет работать с широким спектром нуждающихся пациентов неврологического и травматологического профиля. Мы позволяем в мозге формировать некие образы правильных движений.

Стоимость тренажера – около 20 000 рублей. Он значительно дешевле зарубежных аналогов, при этом гораздо эффективнее. В дальнейшем разработчики планируют создать модель для восстановления детей

 

Бизнесмен подарил БСМП Минска тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата

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