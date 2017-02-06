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БК «Цмоки-Минск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ, обыграв дома «Уникс»

06.02.2017 - 08:59

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» наконец-то прервали затянувшуюся серию поражений в Единой лиге ВТБ. Причем взяли верх над одним из лидеров – казанским «Униксом».

Статус оппонента пугал «драконов» разве что в начале матча, когда игра у минчан не клеилась и отрыв гостей рос. Но затем «Цмоки» взяли инициативу в свои руки и исправили ситуацию. Всего 4 очка отставания к большому перерыву, и вполне реальные шансы на борьбу.

Подобраться к сопернику сразу после антракта не удалось. Но в заключительной четверти минчане сравняли счет, а на последних секундах могли даже выиграть матч, если бы трехочковый Джастина Грэя достиг цели.

Зато американец исправился в овертайме. Он решился на дальний бросок при отставании Цмоков «минус один» и сорвал овации публики.

Цмоки побеждают – 87:85, причем это их первый успех в лиге ВТБ за 2,5 месяца. Самым результативным у хозяев стал новобранец Антонио Грейвс, для которого матч стал первым домашним в составе минчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антонио Грейвс, игрок БК «Цмоки» (Минск):
Мы боролись до самого конца, несмотря ни на что, и были вознаграждены за это. Мое взаимодействие с партнерами все лучше и лучше. Мы делаем большую работу, и я рад, что тренер меня поддерживает. Это именно то, что было мне так необходимо, чтобы кто-то поверил в меня. Я ощущаю уверенность в себе и готов отдавать всего себя клубу.

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