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БК «Цмоки-Минск» уступили дома «Астане» в очередном матче Единой лиги ВТБ – 70:80

20.02.2017 - 09:11

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» стали еще дальше от плей-офф Единой лиги ВТБ. В очередном матче регулярного чемпионата «драконы» принимали соперников из Астаны. В активе белорусского клуба значились четыре победы, на счету их соперников – шесть. Обе команды ведут борьбу за место в ускользающем нокаут-раунде, и обеим нужно было побеждать.

Гости чувствовали себя на паркете «Фалькон-клаба» уверенно, даже слишком. Как итог – «плюс восемь» после первой четверти и 10 очков отрыва к большому перерыву. «Цмоки» чуть сократили отставание в третьей десятиминутке и вообще играли здорово, но в решающие мгновения мяч в кольцо не шел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный результат – 70:80 не в пользу минского клуба. После финальной сирены самый результативный игрок хозяев Антонио Грейвс (на его счету 18 очков) еще долго прорывался к раздевалке. В Минске его любят.

Антонио Грейвс, защитник БК «Цмоки-Минск»:
Я счастлив быть здесь, отличная атмосфера, хорошая команда, жаль только не выиграли сегодня. Но мы не должны сдаваться, должны верить. У нас ведь была отличная победа над «Униксом». Мы можем выиграть у любой команды. Сегодня тоже ведь играли хорошо, но только после перерыва

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