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БК «Цмоки-Минск» в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА уступил венгерскому «Керменду» – 90:74

22.12.2016 - 08:01

Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» провел второй поединок второго группового этапа Еврокубка ФИБА. Подопечные Игоря Грищука гостили у венгерского «Керменда». К встрече команды подошли с разным настроением. Если минчане добились победы над израильским клубом «Бней Герцлия», то венгры свою игру первого тура проиграли.

Впрочем, дома и стены помогают. «Керменд» доминировал на протяжении всего матча и добыл убедительную победу над «Цмоками» – 90:74, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный матч

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