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«Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо»: главный тренер БАТЭ о мачте с «Арсеналом»

29.09.2017 - 14:52

Новости Беларуси. Александр Ермакович, главный тренер БАТЭ, прокомментировал игру своих подопечных. Напомним, в домашнем матче Лиги Европы футболисты БАТЭ проиграли лондонскому «Арсеналу» (здесь подробнее). Счет встречи – 2:4.

Тренер отметил, что «благодарен ребятам за то, что все-таки удалось нам сохранить лицо».

Александр Ермакович, главный тренер ФК «БАТЭ»:
Надеялись мы, конечно, на другую игру и на другой результат была надежда у нас. Но, к сожалению, ужасное начало  – 3:0 на 25-й минуте для такой команды, как «Арсенал, это очень большая фора. Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо и, по крайней мере, во 2-м тайме была команда на поле. Да, где-то рисковали, шли большими силами вперед, оголяли тылы свои, но забили 2 мяча, моги еще забить. Я думаю, что болельщикам доставили какое-то удовольствие.

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Александр Володько, полузащитник ФК «БАТЭ»:
Команда «Арсенала» играла по счету, забила 4, нам нужно было 3. Они где-то немножко подуспокоились, мы же, наоборот, продолжали играть, создавать моменты. Тем более, забили, еще могли. Наверное, второй тайм удался больше, чем первый. Классно было, конечно, играть при такой атмосфере. Перфоманс, всё было супер.

Александр Ермакович

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