новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Благодаря пресс-туру прочувствовали жизнь изнутри»: российские журналисты делятся впечатлениями о Беларуси

02.11.2017 - 15:57

Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов. Продолжается большой пресс-тур представителей региональных СМИ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое знакомство с нашей страной репортеры начали с Минской области. Российских гостей встречали сразу в нескольких хозяйствах, на примере которых гостям показали белорусские технологии производства и быт наших аграриев. Все это в агрогородке Алесино в Смолевичском районе.

Позади и экскурсия в Слуцк, где журналисты увидели, как ткут старинные пояса или делают сыр. Накануне российские репортеры поделились своими впечатлениями.

Елена Михайлова, шеф-редактор информационного агентства (Россия):
Ранее я открывала для себя Беларусь с туристической точки зрения. Сейчас мы прочувствовали, благодаря этому пресс-туру, жизнь изнутри.

«БелАЗ» впечатлил. О «БелАЗах» очень много у нас, в России, говорили. Когда я уезжала, мне мои коллеги-журналисты говорили: «Обязательно запиши стендап на фоне гигантских колес».

Меня, конечно, впечатлил Алесино – агрогородок. Появилось желание может быть даже когда-то попробовать переехать. Мысль такая проскочила.

Анатолий Исаченко, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Хороший доброжелательный тон. Все вопросы, которые задавались, имели житейскую окраску, житейскую направленность. В любом случае, это популяризация себя, популяризация страны, популяризация нашей продукции. Это нормальный маркетинговый ход, и это здорово!

Всего в составе журналистского десанта – 3 десятка человек. Это репортеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижегородской области.

2 ноября журналисты посетили «Белкоммунмаш». Созданные здесь транспортные средства хорошо знакомы многим россиянам, поскольку курсируют по городам соседней страны. Впрочем, гостям показали не только готовую продукцию, но и весь процесс создания машин. Особый интерес традиционно вызвал транспорт нового поколения – электробус.

«Благодаря пресс-туру прочувствовали жизнь изнутри»: российские журналисты делятся впечатлениями о Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Такие пресс-туры крайне важны для России и Беларуси»: о чем говорят представители региональных СМИ Союзного государства
«Такие пресс-туры крайне важны для России и Беларуси»: о чем говорят представители региональных СМИ Союзного государства
На форуме «Основы будущего» 2 ноября в Минске обсудят тенденции мировой экономики
На форуме «Основы будущего» 2 ноября в Минске обсудят тенденции мировой экономики
«Есть проблемы, которые не решаются годами»: заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске
«Есть проблемы, которые не решаются годами»: заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске
Сергей Нарышкин о сотрудничестве Беларуси и России: у нас уникальный формат взаимодействия спецслужб, который говорит о доверительных отношениях
Сергей Нарышкин: У нас уникальный формат взаимодействия спецслужб, который говорит о доверительных отношениях
Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России
Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России
Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве
Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве
Чему Москва учится у Минска? Интервью
Чему Москва учится у Минска? Интервью министра правительства Москвы
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru