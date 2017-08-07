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Благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!» стартует в Беларуси

07.08.2017 - 11:42

Благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!» стартует в Беларуси. Подробнее – координатор волонтёрского движения БРСМ «Доброе сердце» Александра Гончарова и волонтёр Виктор Губаревич.

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