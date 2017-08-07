Благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!» стартует в Беларуси. Подробнее – координатор волонтёрского движения БРСМ «Доброе сердце» Александра Гончарова и волонтёр Виктор Губаревич.
Благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!» стартует в Беларуси. Подробнее – координатор волонтёрского движения БРСМ «Доброе сердце» Александра Гончарова и волонтёр Виктор Губаревич.
|Книги для детских домов и приютов: молодежное движение «С книгой по жизни» стартовало в Беларуси
|На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам
|Жители Дзержинска устроили концерт, чтобы собрать денег на реабилитацию своей землячки
|«Это сродни написанию стихов»: публичный благотворительный сеанс вязания прошел в Гомеле
|«Леди Босс» воплотят мечты 12 девочек
|Призываем всех помочь детям с заболеваниями сердца: 27 мая в Минске прошел благотворительный марафон
|Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»
|Благотворительный концерт «Прикосновение к жизни» пройдет 25 мая: Лариса Ивашкевич и группа «PROвокация» на СТВ