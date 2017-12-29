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Благотворительность: «Открытый разговор»

29.12.2017 - 18:32

Новости Беларуси. Искусство отдавать. Как пожертвовать на благое дело и при этом самому не стать жертвой? Как же помогать правильно и почему доброта не любит огласки. Об этом говорили в программе «Открытый разговор». Эксперты: генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко и председатель Минской городской организации профсоюза работников образования и науки Лариса Волкова.

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