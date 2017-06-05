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Благотворительный концерт в память о жертвах теракта в Манчестере собрал 50 тысяч человек

05.06.2017 - 09:47

Новости Великобритании. В британском Манчестере на благотворительный концерт в память о жертвах теракта, произошедшего в городе в минувшем месяце, пришли 50 тысяч человек. Мероприятие начали с минуты молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед зрителями выступили Ариана Гранде, Джастин Бибер, Кэти Перри, группа «Coldplay» и другие артисты.

Террорист-смертник взорвал себя на «Манчестер-Арене» 22 мая. По роковому стечению обстоятельств в списках жертв 22 человека, около 120 пострадали. На нынешнее мероприятие пришли некоторые из выживших зрителей. Их встретили аплодисментами. В поддержку жертв Британский Красный крест собрал более двух миллионов фунтов стерлингов.

Благотворительный концерт в память о жертвах теракта в Манчестере собрал 50 тысяч человек

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