Благоустройство или лесоповал: гомельчан шокировало наведение порядка на сельском кладбище

Новости Беларуси. «Кресты повалены, могилы разрушены, ограды разобраны, идет заготовка древесины!» – так комментирует на своем видео благоустройство кладбища в деревне Долголесье гомельчанка Валентина Цупикова. Женщину буквально шокировало увиденное на некрополе, где похоронены ее близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место выехала наша съемочная группа.

Валентина Цупикова, житель Гомеля:

Боже ты мой праведный! Ничего святого! Кошмар!

Женщина приехала на могилы родных в самый разгар работ. Увиденное действительно отличается от привычной тишины некрополя.

Дмитрий Царков, индивидуальный предприниматель:

На кладбище мы пилили деревья методом промышленного альпинизма. Распилили их на дрова и вынесли с территории. А ограды, здесь же расстояние вытянутой руки. Все целое.

Дмитрий Царков сносом аварийных деревьев занимается уже 5-й год. Говорит, что уложить дерево на землю его бригада может с точностью до сантиметра. Но порой все же приходится временно демонтировать ограды и надгробия, прежде всего чтобы не повредить их.

Дмитрий Царков:

С точки зрения безопасности проще передвинуть ограду, спилить дерево и назад поставить ограду.

Сегодня здесь многолюдно: местные жители по очереди приходят проконтролировать работу.

Николай Крученков, местный житель:

Пришел на могилу брата – крест валяется. Поправил.

Тамара Лашук тоже волнуется: приехала в Долголесье специально посмотреть, все ли так плохо.

Тамара Лашук, житель Гомельского района:

Вот разве можно сделать, ничего не повредив? Нельзя! А эту работу нужно делать. Нам это уже все так надоело. Эти сосны, ветки падают.

Председатель сельсовета Мария Пугачева уверена: все будет сделано аккуратно. Большая часть потревоженных захоронений приведена в прежний вид. Но работа не окончена: впереди снос еще нескольких деревьев.

Мария Пугачева, председатель Долголесского сельского совета:

Прежде чем начать работать, он все снял на телефон. Есть снимки всех могил. Если где что-то повредилось, он на место все точно так же и поставил.

Александр Добриян, СТВ:

Собираясь посетить места захоронения родственников, мало кто из нас готов увидеть такую картину. Кладбище, превращенное в лесоповал, производит сильное впечатление. И именно эмоции чаще всего мешают осознать, что такое положение дел лишь временное явление.

К слову, главная причина сноса вековых сосен – тот самый короед, обрушившийся на белорусские леса. Мы специально объехали ближайшие кладбища. Кругом одно и то же – сплошные рыжие сосны, которые нужно убрать не только аккуратно, но еще и как можно скорее. Ведь сухие деревья таят в себе угрозу не только для оград и надгробий, но и для живых людей.