новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Благоустройство или лесоповал: гомельчан шокировало наведение порядка на сельском кладбище

01.11.2017 - 20:42

Новости Беларуси. «Кресты повалены, могилы разрушены, ограды разобраны, идет заготовка древесины!» – так комментирует на своем видео благоустройство кладбища в деревне Долголесье гомельчанка Валентина Цупикова. Женщину буквально шокировало увиденное на некрополе, где похоронены ее близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место выехала наша съемочная группа.

Валентина Цупикова, житель Гомеля:
Боже ты мой праведный! Ничего святого! Кошмар!

Женщина приехала на могилы родных в самый разгар работ. Увиденное действительно отличается от привычной тишины некрополя.

Дмитрий Царков, индивидуальный предприниматель:
На кладбище мы пилили деревья методом промышленного альпинизма. Распилили их на дрова и вынесли с территории. А ограды, здесь же расстояние вытянутой руки. Все целое.

Дмитрий Царков сносом аварийных деревьев занимается уже 5-й год. Говорит, что уложить дерево на землю его бригада может с точностью до сантиметра. Но порой все же приходится временно демонтировать ограды и надгробия, прежде всего чтобы не повредить их.

Дмитрий Царков:
С точки зрения безопасности проще передвинуть ограду, спилить дерево и назад поставить ограду.

Сегодня здесь многолюдно: местные жители по очереди приходят проконтролировать работу.

Николай Крученков, местный житель:
Пришел на могилу брата – крест валяется. Поправил.

Тамара Лашук тоже волнуется: приехала в Долголесье специально посмотреть, все ли так плохо.

Тамара Лашук, житель Гомельского района:
Вот разве можно сделать, ничего не повредив? Нельзя! А эту работу нужно делать. Нам это уже все так надоело. Эти сосны, ветки падают.

Председатель сельсовета Мария Пугачева уверена: все будет сделано аккуратно. Большая часть потревоженных захоронений приведена в прежний вид. Но работа не окончена: впереди снос еще нескольких деревьев.

Мария Пугачева, председатель Долголесского сельского совета:
Прежде чем начать работать, он все снял на телефон. Есть снимки всех могил. Если где что-то повредилось, он на место все точно так же и поставил.

Александр Добриян, СТВ:
Собираясь посетить места захоронения родственников, мало кто из нас готов увидеть такую картину. Кладбище, превращенное в лесоповал, производит сильное впечатление. И именно эмоции чаще всего мешают осознать, что такое положение дел лишь временное явление.

К слову, главная причина сноса вековых сосен – тот самый короед, обрушившийся на белорусские леса. Мы специально объехали ближайшие кладбища. Кругом одно и то же – сплошные рыжие сосны, которые нужно убрать не только аккуратно, но еще и как можно скорее. Ведь сухие деревья таят в себе угрозу не только для оград и надгробий, но и для живых людей.

Благоустройство или лесоповал: гомельчан шокировало наведение порядка на сельском кладбище

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Это ужас, два года нас никто не трогал: на старейшем кладбище Гомеля к могиле героя войны незаконно подселили незнакомца
Это ужас, два года нас никто не трогал: на старейшем кладбище Гомеля к могиле героя войны незаконно подселили незнакомца
Кладбище в Минске
Радуница в Беларуси: традиции праздника, о чем говорят захоронения и есть ли будущее для ушедших
Кальварийское кладбище в Минске
Призрак, архитектура и могилы выдающихся людей. Чем знамениты Кальварийское, Военное, Восточное и Минское Братское кладбища
Не вместе навсегда: минчанка не смогла исполнить волю родителей и похоронить их рядом из-за развода
Кладбища Беларуси
В Беларуси приняты новые нормы содержания мест захоронений: что изменилось и вписались ли в закон памятники в полный рост?
Минское Братское кладбище
Минское Братское кладбище: почему на месте захоронений находился рынок и как кладбищу вернули историческое значение
В Брестской области на деревенском кладбище обнаружено братское захоронение партизан
В Брестской области обнаружено братское захоронение партизан, погибших в годы Великой Отечественной
Дмитрий Коцуба
Можно ли на могиле родственника самому спилить аварийное дерево и посадить новое?
Все новости по теме Кладбища Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru