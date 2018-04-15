Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»

Новости Беларуси. Акулы пера – не вымирающий вид, их всегда единицы. А вот середнячок, рабочие лошадки, действительно сегодня если и пашут, то все равно не тянут – тенденция, характерная не только для России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Денис Блищ сам себе журналист, редактор и СМИ. Уже несколько лет работает на себя: продает услуги сетевым редакциям, у которых дефицит идей и специалистов. Мыслями о профессии делится бесплатно.

Денис Блищ, блогер, медиа-предприниматель:

Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей. Куда эти люди устраиваются, я просто не представляю. Столько людей 100 % не нужно.