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Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»

15.04.2018 - 20:01

Новости Беларуси. Акулы пера – не вымирающий вид, их всегда единицы. А вот середнячок, рабочие лошадки, действительно сегодня если и пашут, то все равно не тянут – тенденция, характерная не только для России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Денис Блищ сам себе журналист, редактор и СМИ. Уже несколько лет работает на себя: продает услуги сетевым редакциям, у которых дефицит идей и специалистов. Мыслями о профессии делится бесплатно.

Денис Блищ, блогер, медиа-предприниматель:
Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей. Куда эти люди устраиваются, я просто не представляю. Столько людей 100 % не нужно.

Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»

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