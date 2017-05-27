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Блюз с помощью лампочки: уникальный музыкальный дуэт 85-летней пенсионерки и белорусского блюзмена

27.05.2017 - 21:29

Отличиться можно не только тем, что мужчина работает дояром. Можно отличиться, в общем-то, и не работая, на пенсии. Не было счастья, да несчастье помогло. Бабушка Лида из-за возраста не могла сжимать струны рукой и научилась играть на гитаре при помощи лампочки накаливания, или, как говаривали раньше, лампочки Ильича. Это сделало ее знаменитой. А свою лепту внес наш корреспондент Александр Добриян, несколько лет назад первым записавший телеинтервью с необычной гомельской музыкантшей. И вот сегодня 85-летняя Лидия Константиновна заинтересовала американский канал MTV. И наш корреспондент Александр Добриян тоже не унимается – организовал дуэт бабушки Лиды с известным белорусским блюзменом.

Она слышит музыку земли, понятия не имеет о нотной грамоте и уже давно покорила миллионы сердец.

Лидия Дробышевская, пенсионерка, музыкант:
Я уникальная? Таких больше нет, как я? Так пускай учатся играть. На сцену артисты выйдут и как веником по тазу.

Он один из лучших блюзменов Беларуси, состоявшийся автор и исполнитель, его гитару знают меломаны по всей Европе. Одним словом, идеальные начальные данные для творческого эксперимента.

Лидия Дробышевская, пенсионерка, музыкант:
Обращались ли ко мне и просили ли научить? Нет, не получалось у них. И не будет.

Оказывается, уникальный метод игры на гитаре лампочкой, изобретенный пенсионеркой Лидией Дробышевской, имеет аналог в классическом блюзе. Вызов был брошен по адресу.

Сергей Курек, блюзмен:
Почему такая волна интереса к этой бабушке. Потому что блюзмены использовали раньше такое приспособление «ботел-нек», у меня даже есть в студии. Надевается на палец, прикасаешься к струнам. Это стекло. Вот сейчас как у бабушки получилось. Получается как блюз, только эффект неожиданности. В Беларуси люди в таком возрасте очень далеки от блюза, настолько, что сложно себе представить.

День Х наступил. Профессиональная звукозаписывающая студия, две гитары и два взгляда на музыку.

Сергей Курек, блюзмен:
Это был вызов. Мы удивились, что она согласилась. Она сказала: «Давайте попробуем». У нее свои ритмы. Нужно очень хорошо чувствовать.

В основу композиции, ставшей результатом эксперимента, легла «лампочная» вариация Лидии Дробышевской на тему советского хита «Я люблю тебя, жизнь», того самого, что 8 лет назад открыл ее имя миру. Как любой настоящий блюз, трек с «ламповым звучанием» получил английский текст и название «You Are My Hopе» – «Ты моя надежда».

Аудио-запись трека можно прослушать ЗДЕСЬ.

Пожалуй, больше всего участники эксперимента ждали реакции на блюз самой Лидии Дробышевской.

Лидия Дробышевская пенсионерка, музыкант:
Хорошая музыка, нормальная музыка. Каждая музыка выходит до сердца. Важно, чтобы люди занимались музыкой. Музыка лечебна. Нужно заниматься.

Сергей Курек, блюзмен:
Это были сильные эмоции. Человек настолько стремится к творчеству. Она глубже музыкант, чем я, чем многие, кого я знаю в Беларуси и Европе. Она берет гитару и начинает играть. И это абсолютно классное явление. Мы вот говорим звезды. А звезды – это просто свет исходит, и мы говорим, что звезда, какой-то свет, творчество, поток энергии льется. Вот у нее это есть. Она уже звезда.

Блюз с помощью лампочки: уникальный музыкальный дуэт 85-летней пенсионерки и белорусского блюзмена

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