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Бобслей. Правила

07.02.2018 - 16:29

Бобслей представляет собой скоростной спуск с гор по специальным трассам с искусственным намораживанием льда на управляемых санях (бобах).

Олимпийские соревнования по бобслею в каждом виде программы проходят в два дня – по 2 заезда в день. Победительницей становится команда, чье суммарное время (по всем 4 заездам) минимально. Если две команды финишировали с одинаковым временем, то они получают одинаковые награды.

Различают 3 вида соревнований и разыгрывают столько же комплектов наград:

Мужчины на двух- и четырехместных бобах;
Женщины на двухместных бобах.

Бобслей

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